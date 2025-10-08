O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quarta-feira (8) a Escola Superior de Bombeiro Militar (ESBM), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O novo espaço é o primeiro da história do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) voltado exclusivamente à formação, especialização e aperfeiçoamento dos profissionais da corporação. A inauguração integra as celebrações dos 113 anos dos Bombeiros Militares do Paraná.

Além da nova escola, o evento também marcou a entrega de 64 novas viaturas que irão reforçar as ações de salvamento, combate a incêndios e resposta a emergências em diversas regiões do Estado. Juntas, as duas ações representam R$ 43,7 milhões em investimentos do Governo do Estado, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A Escola Superior recebeu o nome de Coronel BM Almir Porcides Junior, que comandou o Corpo de Bombeiros entre 2006 e 2007 e faleceu em agosto deste ano.

“O Corpo de Bombeiros é uma das instituições mais admiradas e respeitadas pelos paranaenses. Investir na formação e na estrutura de trabalho desses profissionais é investir na proteção da vida. A nova Escola Superior e as novas viaturas mostram o compromisso do Governo do Estado com a valorização e o fortalecimento da segurança pública”, destacou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O governador ressaltou ainda que a entrega da nova Escola Superior de Bombeiro Militar representa um salto na modernização da corporação e faz parte de um conjunto mais amplo de investimentos voltados à estrutura e ao treinamento dos bombeiros paranaenses. “São R$ 46 milhões em investimentos, somando a construção da Escola Superior, novas viaturas, caminhões de combate a incêndio e equipamentos individuais de proteção. Também entregamos há poucos dias um novo helicóptero de resgate e ampliamos o orçamento da corporação. Há dois anos atrás, o investimento era de R$ 50 milhões por ano, nesse ano já estamos em R$ 90 milhões e chegaremos a R$ 150 milhões no ano que vem. É uma forma de modernizar o Corpo de Bombeiros e deixar a estrutura do Estado à altura da importância que essa instituição tem”, afirmou Ratinho Junior.

Com 6,7 mil metros quadrados de área construída, a Escola Superior de Bombeiro Militar recebeu R$ 26,2 milhões em investimentos: R$ 23,1 milhões do financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e R$ 3,1 milhões destinados à compra de equipamentos e mobiliário.

A estrutura conta com salas de aula, laboratórios,dormitórios com capacidade para 127 militares, auditório para 250 pessoas e refeitório com 300 lugares. O espaço centraliza toda a formação e capacitação dos bombeiros do Paraná, incluindo cursos de graduação realizados em parceria com a Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

“O Governo do Paraná tem trabalhado para garantir que nossas forças de segurança estejam cada vez mais preparadas e equipadas. A Escola Superior de Bombeiro Militar e as novas viaturas entregues representam o investimento constante na formação, na valorização e na estrutura necessária para proteger a vida dos paranaenses com excelência e rapidez”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

O comandante-geral do CBMPR, coronel Antonio Geraldo Hiller Lino, destacou que a inauguração da nova Escola Superior de Bombeiro Militar marca um avanço inédito na formação e qualificação da corporação. “É uma evolução histórica do ensino dentro do Corpo de Bombeiros. Para atender bem, o bombeiro precisa treinar, e treinar muito. Essa escola concretiza um sonho antigo de termos um espaço legítimo e condizente com o que a população paranaense espera. A partir de agora, com essa estrutura, que é exemplo para todo o Brasil, teremos profissionais ainda mais capacitados para atender a sociedade”, afirmou o coronel Hiller. “A inauguração da Escola Superior de Bombeiro Militar e a entrega dessas novas viaturas simbolizam o compromisso permanente do governador Ratinho Junior, do secretário Hudson Teixeira e da corporação com o aperfeiçoamento técnico e a modernização do serviço prestado à sociedade. São investimentos que fortalecem a estrutura operacional e, ao mesmo tempo, garantem a formação de bombeiros ainda mais preparados para proteger vidas e patrimônios em todo o Paraná”, completou o comandante-geral.

Para o comandante da Escola Superior de Bombeiro Militar, tenente-coronel Eduardo Gomes Pinheiro, o novo espaço consolida um passo importante na história da corporação e garante melhores condições para o ensino e a preparação dos militares. “Agora, com a construção desse complexo, nós temos um espaço administrativo, nove salas de aula e laboratórios que permitem uma formação completa, dando à população a certeza de que, quando ligar 193, o bombeiro estará com a melhor preparação possível. Com isso, nós nos tornamos referência no Brasil como um dos melhores centros de formação de bombeiros”, afirmou.

FROTA REFORÇADA – Durante a solenidade, também foram entregues 64 novas viaturas, que irão reforçar as atividades operacionais em todo o Estado. O investimento foi de R$ 17,5 milhões.

Entre os veículos estão três Auto Bomba Tanque de Resgate, avaliados em mais de R$ 2 milhões cada e destinados a Curitiba, Ponta Grossa e Maringá; 19 caminhonetes, utilizadas em apoio tático e deslocamentos operacionais; 42 veículos leves Toyota Yaris; e duas viaturas L200 adquiridas com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FunSus).

ENTREGA DE MEDALHAS – A cerimônia também foi marcada pela entrega de medalhas de honra a civis e militares, em reconhecimento aos serviços prestados ao Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Ao todo, mais de 30 condecorações foram entregues durante o evento, que também contou com o desfile das tropas em celebração ao aniversário da corporação.

Entre os civis homenageados com a Medalha Presidente Carlos Cavalcanti de Albuquerque, concedida a personalidades que colaboram com o fortalecimento e a atuação do Corpo de Bombeiros, estavam os secretários de Estado Norberto Ortigara (Fazenda), Beto Preto (Saúde), Rafael Greca (Desenvolvimento Sustentável) e Guto Silva (Cidades), além do presidente do Instituto Água e Terra (IAT), Everton Souza.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, foi agraciado com a Comenda Imperador Dom Pedro II, uma das mais altas honrarias da corporação, concedida a autoridades civis e militares que se destacam pelo apoio e contribuição às atividades do Corpo de Bombeiros.

Os militares também receberam distinções como as medalhas Major Fabriciano do Rego Barros, de Sangue, de Humanidade e Bombeiros da Tríplice Fronteira, que reconhecem atos de bravura, dedicação e contribuições à integração das forças de salvamento no Estado.

CARREIRA VALORIZADA – A carreira dos bombeiros militares tem recebido uma série de incentivos e modernizações. No fim de 2024, foi promovida uma reestruturação completa na carreira, corrigindo distorções históricas e garantindo recomposição financeira a mais de 40 mil profissionais da ativa e da reserva.

Além disso, o serviço voluntário de guarda-vidas civil foi regulamentado no Estado, definindo novos valores de indenização e ampliando a flexibilidade na utilização desses profissionais, especialmente durante o Verão Maior Paraná. Os valores passam a ser de R$ 165 por dia (6h de trabalho), R$ 220 (8h) e R$ 330 (12h).

Em julho, o governo também realizou concurso público para 600 vagas de cadete bombeiro militar, cujas próximas etapas serão divulgadas em breve.

113 ANOS – O evento faz parte da programação especial de comemoração dos 113 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, celebrados no dia 8 de outubro. Ao longo do mês, a corporação realiza atividades abertas à comunidade, reforçando sua aproximação com a população para além do atendimento de ocorrências.

Fundado oficialmente em 1912, o CBMPR surgiu da necessidade de organizar, de forma estruturada, o combate a incêndios e a proteção da sociedade paranaense. Desde então, evoluiu com a modernização de suas técnicas e equipamentos. Nos últimos anos, avançou com iniciativas como a criação da Unidade Aérea dos Bombeiros, que conta com o helicóptero Arcanjo 01, exclusivo da corporação.

Confira a programação:

9/10 – Apresentação Técnico-Profissional (Boca Maldita, Curitiba) | 9h

12/10 – Culto (Igreja ABBA, Portão) | 18h

14/10 – Concerto da Banda do CBMPR (Ópera de Arame) | 20h

16/10 – Missa (Santuário Nossa Senhora de Guadalupe) | 12h

19/10 – CBMPR no Parque Barigui | 9h às 18h

27/10 – Homenagem na Assembleia Legislativa do Paraná | 18h

PRESENÇAS – Estiveram presentes o vice-governador Darci Piana; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jeferson Silva; a prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer; o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Alexandre Curi; o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara; o secretário de Estado do Planejamento, Ulisses Maia; o diretor-presidente do Instituto Água e Terra, Everton Souza; o diretor-geral da Saúde, César Neves; o presidente do Ipardes, Jorge Calado; o presidente do Detran-PR, Santin Roveda; o delegado-geral da Polícia Civil, Sílvio Rockenbach; e a diretora-geral da Polícia Penal, Ananda Chalergue; e os deputados estaduais Alisson Wandsheer, Thiago Bührer e Márcia Huçulak.