As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram prorrogadas neste sábado (7) pelo Ministério da Educação. As inscrições que encerrariam na sexta-feira (6) agora podem ser feitas até o dia 13 de junho.

Com isso, o pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 18 de junho. E os pedidos de tratamento por nome social e solicitações de atendimento especializado devem ser feitos até o dia 13, mesma data em que se encerram as inscrições.

Os estudantes do 3º ano do ensino médio em escola pública, mesmo com a inscrição pré-preenchida automaticamente, precisam atualizar os dados solicitados e confirmar a inscrição para garantir a participação. Esses candidatos não pagam a taxa de inscrição.

Em rede social, é possível conferir o vídeo que o Inep publicou um vídeo com o tutorial de como fazer a inscrição.

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde os candidatos farão provas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), na capital paraense, no mesmo período.