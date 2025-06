Na madrugada deste domingo (8), por volta das 5h, três pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo um Fiat Uno com placas de Cambará (PR), na altura do km 18 da BR-369, nas proximidades da antiga Yoki, no município de Cambará.

De acordo com as informações iniciais, o veículo seguia no sentido Cambará–Ourinhos quando, sob forte chuva, o condutor perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e colidiu contra uma canaleta às margens da rodovia.

No veículo estavam duas mulheres e um homem, todos moradores de Cambará. As três vítimas foram socorridas por equipes do SAMU, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária EPR, responsável pela rodovia. Eles foram encaminhados ao hospital de Cambará com ferimentos de média gravidade, sem risco de vida.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.