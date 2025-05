Na última sexta-feira, 9 de maio de 2025, o Fórum da cidade de Carlópolis/PR recebeu uma importante reunião promovida pela equipe da Patrulha Maria da Penha do 2º Batalhão, reforçando o compromisso conjunto de diversas instituições no enfrentamento à violência doméstica. O evento destacou a atuação integrada entre órgãos do sistema de justiça, assistência social e poder público, consolidando um esforço coletivo para ampliar a proteção às vítimas.

A iniciativa contou com o empenho do *Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel Márcio Jaquetti*, que tem sido peça-chave na promoção dessa interação entre diferentes setores. Seu trabalho tem fortalecido a articulação da rede de apoio, permitindo que ações como a fiscalização das medidas protetivas e as visitas comunitárias sejam realizadas de forma mais eficaz e coordenada.

Além de abordar as ações preventivas, a reunião enfatizou o papel de programas e ferramentas essenciais na proteção às vítimas, como o programa Rede Ampara da Defensoria Pública, o aplicativo APP 190 da Polícia Militar do Paraná e os números de denúncia 180 e 181. Foram discutidas estratégias para tornar as visitas preventivas mais efetivas, garantindo que as vítimas tenham acesso à informação sobre o ciclo da violência, os canais de denúncia e as medidas protetivas disponíveis.

O encontro reuniu diversas autoridades e representantes da rede de proteção, incluindo o Promotor de Justiça, Dr. Diego, a Juíza de Direito, Dra. Andréa, membros do Conselho Tutelar (Davi Antônio Domingues, Tatiane de Assis, Damaris Andréa, Tamires Bueno e Claudimara), a Vereadora Simone Rossi, a Secretária de Assistência Social Fabielle Abucarub, a Assistente Social do CREAS, Josefa Iris, e a Primeira-Dama, Cássia Oliveira.

A mobilização dessas lideranças e instituições demonstra que o combate à violência doméstica deve ser realizado de forma conjunta e contínua. A união entre as forças de segurança, o sistema judiciário e a assistência social reforça a proteção das mulheres e amplia as possibilidades de prevenção, conscientização e justiça, garantindo que Carlópolis siga avançando na construção de um ambiente mais seguro para todas.

*FERRAMENTAS DE DENÚNCIA E PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA*

*APP 190 – Polícia Militar do Paraná*

O aplicativo APP 190 da Polícia Militar do Paraná é uma ferramenta digital que permite o acionamento rápido dos órgãos de segurança pública em casos de violência doméstica. Ele conta com o Botão do Pânico Virtual, disponível para mulheres que possuem medidas protetivas e autorização judicial para utilizá-lo.

🚨_*IMPORTANTE: BOTÃO DO PÂNICO VIRTUAL, DISPONÍVEL PARA MULHERES QUE POSSUEM MEDIDAS PROTETIVAS E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA UTILIZÁ-LO.*_🚨

Para ativar o Botão do Pânico, a vítima deve:

1. Baixar e instalar o aplicativo 190 PR, disponível na Play Store (Android) e App Store (iPhone).

2. Realizar o cadastro, confirmando os dados da medida protetiva e ativando o GPS do celular.

3. Deslizar o botão vermelho na tela inicial do aplicativo e selecionar o nome do agressor que está violando a medida.

4. A Polícia Militar é acionada imediatamente, e o aplicativo grava um minuto do som ambiente para auxiliar na resposta da ocorrência.

O Botão do Pânico pode ser acionado a qualquer momento do dia ou da noite, garantindo proteção rápida e eficaz às vítimas.

*Telefone 180 – Central de Atendimento à Mulher*

O Ligue 180 é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e a ligação é gratuita.

Os atendimentos oferecidos pelo Ligue 180 incluem:

• Orientação sobre leis e direitos das mulheres.

• Informações sobre serviços especializados, como Casas da Mulher Brasileira, Centros de Referência e Delegacias de Atendimento à Mulher.

• Registro e encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes.

• Atendimento via WhatsApp pelo número (61) 9610-0180.

Em casos de emergência, a recomendação é acionar diretamente a Polícia Militar pelo 190.

*Telefone 181 – Disque Denúncia*

O Disque Denúncia 181 é um canal anônimo para o registro de informações sobre crimes, incluindo violência doméstica. A identidade do denunciante é preservada, garantindo segurança e sigilo absoluto.

Como funciona:

1. A denúncia pode ser feita gratuitamente pelo telefone 181.

2. Uma equipe de analistas composta por membros da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros recebe e avalia as informações.

3. A denúncia é encaminhada para a unidade operacional responsável, que tomará as providências necessárias.

4. O denunciante recebe uma senha para acompanhar o andamento da investigação, podendo solicitar atualizações após três meses.

O Disque Denúncia 181 é uma ferramenta essencial para combater crimes e proteger vítimas, garantindo que denúncias sejam feitas de forma segura e eficaz.

*PROGRAMAS E INICIATIVAS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES*

*Programa Mulher Segura Paraná*

O Programa Mulher Segura Paraná é uma iniciativa da Secretaria da Segurança Pública do Paraná que visa reduzir os índices de violência contra a mulher e feminicídios no estado. O programa atua em diversas frentes, incluindo:

• Operações de fiscalização e combate à violência doméstica.

• Palestras e campanhas de conscientização sobre os direitos das mulheres.

• Treinamento de agentes de segurança para atendimento especializado às vítimas.

• Criação de espaços humanizados em delegacias para acolhimento das vítimas.

Desde sua implementação, o programa já reduziu em 37% o número de feminicídios em 20 cidades do Paraná.

*Patrulha Maria da Penha*

A Patrulha Maria da Penha é um serviço da Polícia Militar do Paraná voltado à fiscalização de medidas protetivas e ao acompanhamento de vítimas de violência doméstica. Suas principais ações incluem:

• Visitas preventivas a mulheres que possuem medidas protetivas.

• Fiscalização do cumprimento das medidas judiciais contra agressores.

• Orientação sobre o ciclo da violência e formas de denúncia.

• Palestras e ações educativas para conscientização da população.

A patrulha atua em parceria com o sistema judiciário e órgãos de assistência social, garantindo um atendimento humanizado e eficaz às vítimas.

*Projeto Ampara*

O Projeto Ampara é uma iniciativa voltada ao acolhimento e proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. Ele oferece suporte psicológico, jurídico e social, garantindo que as vítimas tenham acesso a recursos para reconstruir suas vidas. Entre suas principais ações estão:

• Atendimento especializado com psicólogos e assistentes sociais.

• Encaminhamento para abrigos seguros e casas de acolhimento.

• Apoio jurídico para obtenção de medidas protetivas e processos judiciais.

• Capacitação profissional para promover a independência financeira das vítimas.

Esses programas e iniciativas reforçam o compromisso das instituições em garantir segurança e apoio às vítimas de violência doméstica, fortalecendo a rede de enfrentamento e promovendo um ambiente mais seguro para todas as mulheres.