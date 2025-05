Uma mulher, de 27 anos, foi arrastada pelos cabelos e agredida pelo ex-marido em uma rua de Castro, Campos Gerais do Paraná. Mesmo com populares tendo tentado auxiliar a vítima, o homem ainda destruiu o carro da ex-companheira.

Segundo Polícia Civil do Paraná (PCPR), as agressões do ex-marido contra a mulher foram motivados porque a vítima teria ingressado com uma medida protetiva de urgência contra o homem. Quando ele foi notificado se revoltou e decidiu cometer o crime.

“Chegou até o conhecimento da polícia um vídeo em que uma mulher era brutalmente agredida. Sendo que, nesse vídeo, foi possível constatar que o agressor, ex-marido da vítima, arrasta a vítima em via pública pelos cabelos, sendo que populares tentam ajudar a vítima e cessar essas agressões”, explica a delegada da PCPR Renata Batista.

O caso foi registrado em 17 de abril, mas apenas na última sexta-feira (9) o agressor teve mandado de prisão preventiva cumprida. Segundo a Polícia Civil o ex-marido deve responder pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal contra a mulher e dano.

O ex-marido está preso na Cadeia Pública de Castro e aguardará decisão da Justiça para saber se responderá ao processo em liberdade ou detido.

Vídeo mostra mulher sendo arrastada pelos cabelos pelo ex-marido no PR