Hoje, dia 2 de abril, a cidade de Jacarezinho comemora 125 anos de fundação. Situada no Norte Pioneiro do Paraná, Jacarezinho é reconhecida por sua rica história, sua contribuição para o desenvolvimento da região e sua acolhedora comunidade.

Desde sua criação em 1900, a cidade se destacou por sua relevância cultural e educacional. Jacarezinho é sede de instituições importantes como a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), além de abrigar um povo conhecido por seu espírito de união e trabalho.

As celebrações deste marco incluem eventos cívicos, apresentações artísticas e momentos de integração entre os moradores. É uma oportunidade para valorizar as conquistas do passado e olhar para o futuro com esperança e determinação.

Parabéns, Jacarezinho! Que os próximos anos continuem trazendo prosperidade, desenvolvimento e orgulho para todos os seus habitantes.