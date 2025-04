O mês de março de 2025 entrou para a história climática do Paraná com temperaturas recordes em diversas cidades do estado. Dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indicam que oito municípios registraram a maior média de temperatura máxima para o período.

Em Santo Antônio da Platina, os termômetros marcaram 31,5°C de temperatura máxima média, o maior índice desde 2019. O calor intenso também foi registrado em outras cidades, como Telêmaco Borba (31,2°C), Londrina (32,2°C) e Laranjeiras do Sul (29,9°C).

De acordo com o meteorologista do Simepar, Samuel Braun, as temperaturas acima da média foram mais evidentes na região Norte do estado. “Tivemos uma anomalia positiva na temperatura média, especialmente no Norte do Paraná, onde os desvios ultrapassaram um grau acima do esperado”, explicou o especialista.

Chuvas abaixo da média intensificam o impacto do calor

Além das altas temperaturas, março também foi marcado por baixo volume de chuvas em várias regiões do Paraná. As regiões Centro-Norte, Oeste e Sudoeste apresentaram precipitações entre 20 mm e 100 mm abaixo da média histórica.

Cidades como Campo Mourão e Capanema registraram um déficit de até 100 mm em relação ao esperado para o período. Entretanto, algumas localidades destoaram desse padrão, como Guarapuava, que teve 242,6 mm de chuva (acima da média de 121,6 mm), e Toledo, com um acumulado de 177,4 mm.

No Litoral, a variação também foi significativa: Guaratuba registrou 280 mm de chuva, enquanto Paranaguá acumulou apenas 102 mm no mesmo período.

Samuel Braun destaca que a distribuição irregular das chuvas é comum nessa época do ano: “Tivemos poucos sistemas de chuva generalizada, e a maior parte dos eventos ocorreu de forma localizada e rápida”, ressaltou.

Impactos e previsões: o que esperar nos próximos meses?

O calor intenso e a escassez de chuvas afetaram diretamente a população e setores como a agricultura, exigindo atenção redobrada com a hidratação, saúde pública e produtividade agrícola.

Para os próximos meses, a previsão indica monitoramento constante das condições climáticas. Com a chegada do outono e inverno, espera-se uma leve redução nas temperaturas, mas a tendência de eventos climáticos extremos segue como um alerta para a população e autoridades.

O recorde de temperatura em Santo Antônio da Platina reforça a necessidade de medidas de adaptação às mudanças climáticas, garantindo soluções que minimizem seus impactos na economia local e na qualidade de vida dos moradores.