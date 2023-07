Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Deve ter início dentro de algumas semanas a segunda etapa da pavimentação asfáltica do Jardim Castro, em Jacarezinho. Nesta sexta-feira (07) a prefeitura publicou no Diário Oficial o extrato do contrato entre município e a empresa contratada para a execução da obra.

De acordo com a publicação, o contrato nº 244/2023, entre a prefeitura de Jacarezinho e a empreiteira Lara e Lira Ltda, prevê a pavimentação com asfalto de uma área total de 8,2 mil m², sob o custo de R$ 886 mil.

Com a obra, a totalidade de vias do Jardim Castro terá pavimentação – a primeira etapa foi concluída no ano passado, quando foram implantados 13,5 mil m² de asfalto, com investimento de pouco mais de R$ 1 milhão.

Ambas as etapas da pavimentação do Jardim Castro contam com recursos de uma emenda parlamentar do deputado federal Diego Garcia, além de contrapartida da prefeitura de Jacarezinho.

O prefeito Marcelo Palhares comemora a realização de mais uma obra concluindo assim a pavimentação de mais um bairro do município. “Quando assumimos o Jardim Castro não tinha um metro de asfalto, e em breve o bairro inteiro estará asfaltado. Mais um compromisso assumido em campanha e devidamente honrado, melhorando e muito a vida de tantos moradores que há anos esperavam pela pavimentação”, destaca.

É importante frisar ainda que outras importantes obras de infraestrutura urbana estão em execução ou prestes a ter início, como a pavimentação do Jardim Panorama, do Jardim Europa, da Avenida da Cidadania, da Avenida Manoel Pereira Garrido Filho (ligação com o centro de eventos) e de ruas da Vila Leão.