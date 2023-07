Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A dupla sertaneja Israel e Rodolffo fez uma brilhante apresentação no primeiro dia da 25ª Fescafé com grande presença de público.

A Expo Feira do Café, Indústria, Comércio e Pecuária iniciou com encontros técnicos, novidades, negócios, gastronomia e muitas emoções. A Fescafé acontece até domingo (09) no Centro de Eventos Barão Victor Von Rainer Harbach com ampla programação.

Hoje acontece a abertura oficial da Fescafé às 19h e posteriormente a abertura oficial do Rodeio Profissional em Touros.

Confira a programação completa:

AGENDA DE SHOWS – Hoje (07) a festa será em dose dupla, show com Felipe Araújo com os sucessos “Atrasadinha”, “Espaçosa demais” e “Amor da sua cama”, e na sequência Us Agroboys com os hits “Baladinha rural”, “Eu minto”, “Da da da”.

No sábado (08) a dupla estourada Clayton e Romário fazem a festa com os sucessos estourados nas plataformas “Namorando ou não”, “Aí eu chorei” e “Recaída certa”, e na sequência Dj André Oly anima o público com repertório variado.

E para encerrar a linda Feira do Café, Matogrosso e Mathias encerram com os melhores do modão sertanejo “Tentei te esquecer”, “Se for passar em Goiânia” e “conversando com o abajur”.

CAVALGADA – A tradicional cavalgada, com centenas de participantes sairá do Distrito Industrial às 10 horas e percorrerá a região central da cidade com destino ao Centro de Eventos Barão Victor Von Rainer Harbach. Ao término do percurso, os participantes serão recepcionados com almoço gratuito.

RODEIO PROFISSIONAL EM TOUROS – A 25ª edição terá uma mega estrutura para a realização do rodeio profissional em touros e haverá também rodeio mirim.

Acompanhe as atualizações da festa em: @fescafé2023.