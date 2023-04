Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho publicou o aviso da chamada pública nº 03/2023 para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. O processo é realizado com dispensa de licitação, conforme a Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, e as Resoluções n.º 20/2020 e nº 21/2021.

O valor máximo do certame é de R$ 1.205.812,60 (hum milhão duzentos e cinco mil oitocentos e doze reais e sessenta centavos). Os produtos adquiridos serão destinados às escolas municipais de educação básica, atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Os fornecedores interessados em participar da chamada pública devem se credenciar até às 17 horas do dia 19 de maio de 2023, apresentando os documentos exigidos no edital. A abertura dos envelopes com as propostas será realizada às 14 horas do dia 22 de maio de 2023, na sala de reuniões do Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jacarezinho.

O edital completo pode ser solicitado ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br) ou pelo telefone (43) 3911-3018, ou ser baixado no site da Prefeitura (https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/?idModalidade=10) sem nenhum custo por parte do solicitante.

A chamada pública é uma oportunidade para os agricultores familiares do município e da região fornecerem alimentos saudáveis e de qualidade para as crianças e jovens que frequentam as escolas municipais, contribuindo para o desenvolvimento local e a segurança alimentar e nutricional.