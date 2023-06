Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta quinta-feira dia 1º equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, deram cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão na residência de um menor no Bairro Aeroporto, em buscas por arma de fogo.

Após encerrarem as diligências, os policiais avistaram um indivíduo de 48 anos de idade, que possui condenação pelo crime de estupro de vulnerável, a pena de mais de 21 anos em regime fechado, que estava andando por uma rua do bairro.

Quando avistou as equipes, o procurado empreendeu fuga para uma região de pastagem, se embrenhando em uma área de mata, próximo a rodovia que liga Jacarezinho à cidade de Ribeirão Claro.

Os policiais realizaram cerco na área, contando com duas equipes da Polícia Civil e duas equipes da Polícia Militar, compostas pelo canil e RPA, que não cessaram as diligências enquanto não capturaram o indivíduo, que foi encontrado dentro de uma construção abandonada.

O êxito da ação, além do empenhos das equipes, contou com a efetiva participação do cão “Tróia” do canil do 2ª Batalhão da Polícia Militar, que após tentativa de reação por parte do fugitivo, cumpriu sua missão e conteve o indivíduo com uma mordida, rechaçando qualquer reação contra os policiais.

Após a prisão, o capturado foi encaminhado até o Pronto Socorro local para receber atendimento médico e, sem seguida, entregue na Cadeia Pública de Jacarezinho, onde dará início ao cumprimento de sua pena.