DIA DO DESAFIO – No dia 31 de maio o TG 05-007 participou do Dia do Desafio. A atividade foi promovida pela equipe do SESC Unidade Jacarezinho e foram realizados um aquecimento, competições de Cabo de Guerra e prova de estafeta entre os Atiradores.

A atividade visa incentivar a prática de atividade física. A equipe do TG de Jacarezinho agradece aos Monitores do SESC Jacarezinho pela atividade e interação. Tiro de Guerra “Escola de Civismo Patriotismo e Cidadania.”