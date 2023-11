Um acidente envolvendo uma carreta carregada de soja causou a interdição nos dois sentidos da Rodovia Transbrasiliana, BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. O incidente, que ocorreu próximo ao km 25 por volta das 12h, resultou em um congestionamento considerável em ambas as direções.

Três pessoas ficaram feridas no acidente. No veículo, estavam o motorista, sua esposa e um bebê de apenas oito meses de idade, filho do casal. O motorista e o bebê sofreram ferimentos leves, enquanto a esposa teve fratura de fêmur e outros ferimentos, sendo seu estado considerado grave. As vítimas foram socorridas pelos bombeiros com apoio das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao pronto-socorro de Jacarezinho.

O trânsito começou a fluir lentamente por volta das 14 horas com o sistema de pare e siga sendo adotado na rodovia.

Testemunhas relataram suspeitas de problemas mecânicos no veículo. Um princípio de incêndio foi registrado na cabine, porém, foi prontamente controlado pelos bombeiros. As causas precisas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/CzwNFMtOfeA/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==