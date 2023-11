Um idoso de 66 anos morreu atropelado na manhã de quinta-feira (16), na PRC-272, em Japira/PR. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu no km 79 + 950 metros, próximo à entrada do município.

Um Honda Civic, com placas de Ibaiti-PR, transitava no sentido Pinhalão/PR a Japira/PR quando o condutor perdeu o controle do veículo e invadiu o acostamento, atropelando a vítima que caminhava no local.

O idoso morreu no local. O condutor do carro, de 21 anos, não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho estiveram no local para atender a ocorrência.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Civil investiga o caso.