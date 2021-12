Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Agência do Trabalhador de Jacarezinho tem 10 vagas em aberto para trabalho em call center, com contratação imediata. A empresa contratante exige nível médio completo dos candidatos.

Os interessados devem comparecer a Agência do Trabalhador, na Rua Coronel Batista, 511, centro, munidos de currículo atualizado impresso e com foto.

Há ainda a opção de enviar o currículo para o e-mail agjacarezinho@sejuf.gov.pr (neste caso os currículos devem obrigatoriamente ser enviados em formato PDF e igualmente ter fotografia do candidato).

Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 3911-3149 das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.