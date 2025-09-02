Na última sexta-feira (29), a Prefeitura promoveu a cerimônia de premiação dos alunos vencedores do projeto “Combater a Dengue é um Dever de Todos 2025. A ação mobilizou mais de 2 mil alunos da rede municipal de ensino, com o objetivo de conscientizar, de forma lúdica e educativa, sobre a importância da prevenção à dengue.

O projeto nasceu da iniciativa da Secretaria de Saúde com o propósito de levar às crianças orientações sobre prevenção, responsabilidade cidadã e o combate efetivo ao mosquito Aedes aegypti. Hoje consolidado como referência, o programa se fortaleceu por meio da parceria com a Secretaria de Educação, tornando-se um exemplo de ação intersetorial voltada à saúde pública e à formação cidadã.

Durante o projeto, os alunos participaram de atividades pedagógicas específicas: desenhos para os estudantes do 1º ao 3º ano e redações para os alunos do 4º e 5º ano. Os trabalhos foram avaliados por um júri técnico, que selecionou os dez melhores projetos entre todas as escolas participantes.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Antônio Neto, que representou o prefeito Marcelo Palhares na cerimônia de premiação, que foi marcada por emoção, reconhecimento e celebração do esforço coletivo de alunos, professores e equipes gestoras das escolas. O sucesso do projeto reforça o papel da educação como aliada fundamental na promoção da saúde pública e no enfrentamento de desafios comunitários.

A Prefeitura parabeniza à todas as escolas e alunos que participaram do projeto, agradecemos também à secretária de Educação Aline Roberta, à coordenadora Marilza Santos e ao secretário de Saúde Guilherme Davi pelo empenho e dedicação, investindo em ações educativas que impactam positivamente na vida das crianças e da população em geral.