O Paraná terá tempo firme nesta quarta-feira (3), com predomínio de sol, calor e temperaturas em elevação em grande parte do estado. O ar mais seco permanece concentrado na metade norte e no noroeste, favorecendo dias ensolarados, de acordo com o Climatempo.

Em Curitiba, o sol aparece com maior intensidade e as temperaturas sobem ao longo da tarde, com máxima prevista de 26°C. No litoral, a temperatura chega a 24°C, enquanto no norte e noroeste do estado, o calor será mais intenso, podendo atingir 32°C a 33°C.

Frente fria após calor no Paraná

Na quinta-feira (4), uma frente fria avança pelo sul do Brasil, provocando pancadas de chuva isoladas no extremo sul e sudoeste do Paraná. O tempo deve começar a ficar mais fechado, com nuvens e períodos de chuva localizados.

Entre quinta e sexta-feira, a precipitação se espalha por outras regiões, principalmente no sul e sudoeste do estado. Na sexta-feira (5), há previsão de aumento da chuva sobre a região metropolitana e o litoral, com tempo fechado e temperaturas mais amenas.