A Secretaria Municipal de Saúde promoveu, na terça-feira (29), uma capacitação voltada à prevenção, vigilância e controle da febre amarela.

A iniciativa reuniu profissionais das equipes de Vigilância Ambiental e Epidemiologia, que participaram de uma atualização técnica sobre a doença, abordando formas de transmissão, monitoramento, medidas preventivas e os protocolos adotados pelos serviços de saúde.

O treinamento tem como objetivo aprimorar a atuação das equipes no acompanhamento de possíveis casos, na identificação de situações de risco e na adoção de estratégias para reduzir a circulação da doença no município. A ação também reforça a integração entre os setores responsáveis pela vigilância em saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a qualificação permanente dos profissionais é fundamental para garantir respostas rápidas e eficientes diante de possíveis ocorrências, além de fortalecer as ações de prevenção, proteção da população e promoção da saúde pública.