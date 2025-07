Jacarezinho se prepara para comemorar 30 anos de FETEXAS com ampla programação para todas as idades, na maior Festa Texana do Brasil. O evento começa nesta quinta-feira (10) com uma extensa programação que inclui eventos oficiais, cursos, shows nacionais, rodeio em touros e a realização da Assembleia Itinerante. Com entrada gratuita, a FETEXAS 2025 marca um momento histórico para Jacarezinho e para toda a região do Norte Pioneiro, celebrando três décadas de cultura, desenvolvimento e fortalecimento da identidade local.

A quinta-feira, dia 10 de julho, será marcada por uma agenda cheia de atividades no Pavilhão Principal da FETEXAS, a partir das 10h, com o curso “Planejamento à Economia”. Em seguida, às 11h, será realizado o lançamento do Território do Turismo do Norte Pioneiro. Após o intervalo para o almoço, os participantes poderão acompanhar o curso “Comunicando para Conectar”, às 14h, também no mesmo local.

Essas atividades integram a programação da Assembleia Itinerante da Assembleia Legislativa do Paraná, que acontece dentro da FETEXAS com o objetivo de aproximar o Legislativo da população paranaense.

Ainda na quinta-feira, mas fora do Centro de Eventos, será realizada a inauguração oficial do novo Pronto Atendimento Primário Municipal (PAP), às 15h, na Rua 2 de Abril, próximo ao SESC — uma conquista histórica para a saúde pública de Jacarezinho.

De volta ao recinto da festa, às 15h30, será realizada a abertura oficial da FETEXAS 2025, seguida da entrega do Título de Cidadão Honorário aos deputados Pedro Lupion e Sandro Alex, às 16h, no Pavilhão Principal. Às 18h, tem início o grande evento da Assembleia Itinerante, que contará com a presença do governador em exercício Darci Piana, deputados, prefeitos e lideranças regionais.

A programação da noite começa às 19h30, com a abertura do Rodeio em Touros na Arena. Em seguida, o público poderá curtir o show do cantor Murilo Huff, às 22h30, e logo depois a apresentação do DJ Jiraya Uai.

Sexta-feira (11/07)

A festa continua na sexta-feira com abertura oficial às 18h30, seguida por mais uma etapa do Rodeio em Touros, às 19h. A partir das 22h30, o palco será comandado pelas bandas Sambô e Menos é Mais, garantindo muita música e animação.

Sábado (12/07)

O sábado começa com atividades técnicas e esportivas, às 14h, acontece uma reunião da Defesa Civil do Norte do Paraná, no Recinto de Leilões, e às 14h30, o público acompanha o treino livre de motocross.

Na Arena, às 18h, o público confere o show Jair Supercap Show, seguido pela prova dos Três Tambores, às 20h, e mais uma etapa do Rodeio em Touros, às 21h. Encerrando a noite, show com Rionegro & Solimões, às 22h30, e o tradicional Baile do Texas, à meia-noite com a dupla Brenno e Matheus.

Domingo (13/07) – Encerramento

O último dia da FETEXAS começa cedo, às 9h, com treino livre de motocross, seguido pela prova oficial, às 11h30. Ao meio-dia, o almoço promovido pela Diocese de Jacarezinho será servido no Pavilhão Principal.

À noite, às 19h, acontece a grande final do Rodeio em Touros, encerrando com chave de ouro com o show nacional de Luan Santana, que promete reunir milhares de pessoas na Arena.

FETEXAS 30 anos – Uma edição histórica

A 30ª FETEXAS celebra não apenas a tradição, mas também o desenvolvimento regional e a força da cultura do Norte Pioneiro do Paraná. Com uma programação que une formação, inovação, esporte, música e grandes encontros políticos, a festa promete marcar gerações.