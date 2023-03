Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho, sob a gestão do prefeito Marcelo Palhares (PSD), anunciou a abertura da Tomada de Preços n.º 10/2023, visando a contratação de empresa especializada para a reforma e melhorias do Cine Teatro Iguaçu. O valor máximo do referido certame é de R$ 589.559,31 (quinhentos e oitenta e nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos).

O Cine Iguaçu é um patrimônio do Município, adquirido na gestão do ex-prefeito José Antonio de Oliveira, e há algum tempo sofreu avarias no telhado e forro, e alguns outros estragos ocasionados pelas chuvas. Nessa reforma as poltronas também serão trocadas e as paredes receberão pintura nova.

“Estamos trabalhando para a preservação do nosso patrimônio, que estava com a utilização prejudicada. Por isso estamos investindo nessas reformas para que a população possa usufruir dessas instalações”, explica o Prefeito. “Temos também o objetivo de resgatar a liderança cultural de Jacarezinho na região do Norte Pioneiro, e a iniciativa busca tornar o espaço ainda mais atrativo para a população, fomentando a cultura e a arte na cidade”, prossegue. Daí a razão de estarmos retomando eventos presenciais no pós-pandemia, como a GeniusCon e a Ficafé, Feira de Sabores do Norte Pioneiro, Fetexas, Baile do Texas, Carnaval e tantos outros. Eventos como esses são motivo de orgulho para a maioria dos jacarezinhenses, que reconhecem sua importância econômica, social e cultural”, pontua Palhares.

A secretária de Educação, Cultura e Esportes, Patrícia Martoni, aguarda ansiosa pelo início das obras. “Faz muita falta um espaço como o Cine Iguaçu, nossas atividades culturais e educacionais ficam prejudicadas, daí a importância de recuperarmos esse belo espaço”, finaliza.

Serviço

Os interessados em participar da licitação devem realizar o credenciamento até às 8h30min do dia 11 de abril de 2023. A abertura da Tomada de Preços ocorrerá às 10h00 do mesmo dia.

Os detalhes do edital e suas especificações podem ser solicitados ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br) – Fone (43) 3911-3018, ou pelo site https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/, sem nenhum custo para o solicitante.

A sessão de abertura ocorrerá na Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, localizada na Rua Cel. Batista, 335 – Jacarezinho/PR.