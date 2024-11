Jacarezinho alcançou mais um marco importante para o desenvolvimento local. Na última terça-feira (19), o município recebeu a certificação de adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF), que permitirá às agroindústrias locais expandir seus mercados para todas as regiões do Paraná.

A certificação representa um passo significativo para fortalecer a economia local, impulsionando especialmente pequenos produtores e agroindústrias familiares.

Criado em 2013 e regulamentado em 2020, o SUSAF exige que os estabelecimentos estejam registrados no Sistema de Inspeção Municipal (SIM) e cumpram rigorosos padrões sanitários, que incluem:

• Programas de autocontrole, como práticas de limpeza, desinfecção e higiene.

• Controle de saúde e hábitos higiênicos dos manipuladores.

• Manutenção de instalações e equipamentos.

• Controle da qualidade da água, seleção de matérias-primas e embalagens, controle de pragas e vetores e monitoramento de temperatura.

Jacarezinho é o 8º município da região e o 164º no Paraná a receber a certificação, demonstrando o compromisso da administração com a qualificação das agroindústrias e a valorização dos produtos locais.

A cerimônia de entrega do certificado reuniu importantes lideranças, incluindo o prefeito Marcelo Palhares, o chefe do Escritório Regional da ADAPAR, engenheiro agrônomo Mário Roberto Ferri, o coordenador regional de agroindústria Alfredo Braz da Costa Alemão, o chefe do Núcleo Regional da SEAB, Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira, o secretário de Agricultura José Antonio Costa, produtores e comunidade em geral.

“O SUSAF é uma ferramenta essencial para alavancar nossa economia, garantindo que os produtos de Jacarezinho tenham qualidade reconhecida e possam competir no mercado estadual”, destacou o prefeito Palhares.

Esse é mais um exemplo de como a gestão de Jacarezinho está transformando desafios em oportunidades para o crescimento sustentável.