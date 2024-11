O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) completou, nesta terça-feira (19), 30 anos de atuação como uma das entidades mais importantes na promoção de saúde pública para a região.

Criado para atender os 22 municípios do Norte Pioneiro, o consórcio realizou uma solenidade especial em Jacarezinho, marcada por atrações culturais, serviços gratuitos e homenagens a lideranças que contribuíram para seu sucesso.

A celebração reuniu funcionários, a comunidade e prefeitos eleitos da região, com destaque para a presença do prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, que presidiu o consórcio em 2021, do atual presidente, Tony Palhares, da representante da SESA Giovana, do secretário de Saúde Marcelo Nascimento e demais lideranças.

AVANÇOS E NÚMEROS IMPRESSIONANTES

Ao longo de três décadas, o CISNORPI consolidou-se como referência em saúde pública, oferecendo serviços de alta qualidade e promovendo o bem-estar da população. Desde 2021, foram registrados 1,18 milhão de atendimentos, abrangendo diversas áreas:

• Centro Regional de Especialidades: 5.600 atendimentos mensais, com 18 especialidades médicas e 15 tipos de exames.

• Centro de Especialidades de Reabilitação Física e Auditiva: Mais de 4 mil procedimentos realizados, incluindo órteses, próteses e aparelhos auditivos.

• Centro de Especialidades Odontológicas: 730 procedimentos mensais, além de 260 próteses dentárias já entregues.

• CAPS (Centro de Atenção Psicossocial): Assistência a 950 pacientes vinculados.

• SAMU: Sob gestão do CISNORP desde 2021, o serviço já atendeu mais de 2 mil ocorrências, destacando-se pela eficiência.

AME UM NOVO MARCO NA SAÚDE REGIONAL

Um dos maiores projetos em andamento em Jacarezinho atualmente é a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), que está sendo erguido com um investimento de R$ 24 milhões.

A estrutura contará com 34 consultórios multiprofissionais, capacidade para realizar até 24 mil consultas mensais e 4 mil exames de diagnóstico por mês, beneficiando toda a região.

Com aproximadamente 25% das obras já concluídas, o AME simboliza o compromisso do CISNORPI em ampliar o acesso à saúde especializada.

JACAREZINHO É REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE

Sob a gestão do prefeito Marcelo Palhares, Jacarezinho tem se destacado como um dos principais polos de saúde do Norte Pioneiro.

Além de sua liderança no CISNORPI em 2021, Palhares tem buscado incansavelmente recursos para fortalecer o município e a região.

“O CISNORPI é um exemplo de como o trabalho conjunto entre os municípios pode transformar a realidade da saúde pública. A celebração dos 30 anos é um momento de orgulho e inspiração para continuarmos avançando. Por isso, em valorização aos profissionais que se dedicam a esse trabalho, vamos implementar o vale alimentação no valor de R$ 600, como forma de reconhecimento”, anunciou Palhares durante o evento.