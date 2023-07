Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com disputas emocionantes e várias partidas decididas nos detalhes durante a fase regional dos Jogos Abertos, o município de Jacarezinho sagrou-se campeão no voleibol masculino. A final foi uma vitória por 3×0 contra o time de Siqueira Campos no Ginásio de Esportes Totó Carvalho, localizado no município de Ribeirão do Pinhal.

Para alcançar o título, a equipe de Jacarezinho venceu seus adversários na primeira fase, disputada entre os dias 15 e 18 de junho, na quadra do Colégio Estadual Hermínia Lupion. Eles derrotaram os times de Bandeirantes (2×0), Joaquim Távora (2×0) e Figueira (2×0). Nas semifinais, a equipe superou Cornélio Procópio por 2×0 na tarde de sábado, 1º de julho. Com o título conquistado, o time se classificou para a fase macrorregional dos Jogos Abertos, que será realizado na cidade de Ivaiporã.

Essa competição se destaca por reunir diferentes gerações, com participantes que divergem desde jovens de 17 anos até atletas com 70 anos ou mais. Os Jogos Abertos são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, e contam com o apoio das prefeituras.