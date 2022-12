Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Está assinado o Convênio para a construção do novo Ambulatório Médico de Especialidades – AME, que será construído em Jacarezinho. O documento (Termo de Convênio n.° 232/2022) foi assinado nesta sexta-feira, dia 23, pelo secretário de Estado da Saúde, Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto) e por Marcelo José Bernardeli Palhares, na qualidade de Prefeito de Jacarezinho e Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro – CISNORPI.

O Convênio visa a ampliação do acesso às consultas, exames e atendimento multiprofissional especializado por meio da construção do AME da 19ª Região de Saúde, no município de

Jacarezinho, que posteriormente será gerenciado pelo Consórcio Público Intermunicipal de

Saúde do Norte Pioneiro – CISNORPI, constituindo-se como um ponto de atenção ambulatorial especializado para a organização da Rede de Atenção à Saúde do Estado do Paraná, conforme o Plano de Trabalho.

Para execução do Convênio, serão aplicados R$ 23.063.296,57 (vinte e três milhões, sessenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), sendo R$ 22.602.030,64 (vinte e dois milhões, seiscentos e dois mil, trinta reais e sessenta e quatro centavos), que serão repassados SESA/FUNSAUDE, e R$ 461.265,93 (quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) que serão repassados em 12 (doze) parcelas pelo Município a título de contrapartida.

“Estamos muito felizes com a assinatura desse Convênio, que torna a construção do AME irreversível. É um verdadeiro presente de Natal a toda a região do Norte Pioneiro, proporcionados pelo secretário Beto Preto e pelo governador Ratinho Júnior. Agora é a Prefeitura que licitará e fiscalizará a construção, e o Cisnorpi se encarregará de colocar em funcionamento e gerenciar o Ambulatório Médico de Especialidades”, comemora Palhares.

O AME é uma unidade atendimento 100% gratuito, estando este submetido a toda regulamentação do Sistema Único de Saúde – SUS vigente.

A previsão de publicação do Edital da licitação para execução das obras de terraplenagem e da construção física do prédio é que aconteça até o mês de fevereiro de 2023. Foram indicados como fiscais do Convênio a servidora Juliana Arantes Juliano de Brito de Castro, da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, para acompanhar e fiscalizar a execução deste convênio e dos recursos repassados, e o engenheiro Wagner Rodelli Bergamashi, para acompanhar e fiscalizar a execução física das obras. O prazo de execução do Convênio é de 24 meses.