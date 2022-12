Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Avaliado em R$ 37 milhões, o jatinho de Wesley Safadão que foi apreendido pelo Tribunal de Justiça do Paraná na quinta-feira (22) já está novamente sob posse do cantor, é o informa o colunista Léo Dias. De acordo com a decisão, não há razão para que a aeronave fique em desuso no depósito. Os custos elevados da paralisação do jato e deterioração precoce foi o que motivou sua devolução.

A apreensão se deu após uma investigação da Polícia Federal sobre um suposto esquema de pirâmide financeira disfarçado de aluguel de criptomoedas, o qual Safadão foi vítima de um golpe ao fazer investimentos dos quais saiu sem receber, e adquiriu o avião como garantia através de financiamento feito pelo Banco do Brasil S/A.

Investigação

O empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”, foi preso pela Polícia Federal (PF), em Curitiba. A investigação apurou, após a deflagração da Operação Poyais, no último dia 6 de outubro, que Francisley, responsável pela organização criminosa suspeita da prática no Brasil e no exterior de fraudes com criptoativos, descumpriu medidas cautelares diversas da prisão impostas pela Justiça Federal. Dentre as restrições, o investigado não poderia continuar a administrar as empresas e tampouco praticar atos de gestão no interesse de seu grupo econômico.