Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia 02/04 comemora-se o Aniversário de Jacarezinho, em comemoração a Escola Vó Melinha recebeu da Rede Molinis a doação de um Bolo e refrigerantes para celebrar essa tão importante data. A diretora Fernanda Oliveira e coordenadora lucimara Santos a Professora Dilceia de Fátima Santos agradeceram a parceria com o jovem comunicador Lisandro Galdino do portaltanacidade.com e a empresária Ana Carla Molini proprietária da Rede de Supermercados Molinis pela parceria e prontidão em proporcionar aos alunos este momento tão especial. Parabéns Jacarezinho pelos seus 122 anos.