Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O secretário de estado da Saúde, Beto Preto, não descartou nesta terça-feira (29) a retomada da obrigatoriedade do uso de máscaras no Paraná. Agora, cabe à pasta estadual definir medidas restritivas que venham a coibir a transmissão do coronavírus. Durante a manhã, o governador Ratinho Junior assinou decreto para liberar a circulação de pessoas sem máscaras em locais fechados.

Segundo Beto Preto, todas as medidas de flexibilização e restrição seguem no radar da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). “Precisamos agora nos unir, para não precisar voltar atrás. A máscara se mostrou um bom instrumento para o futuro”, disse.

A liberação das máscaras já está em vigor e leva em consideração a situação estável da circulação do vírus que provoca a Covid-19 no Estado, com internamentos, óbitos e taxa de transmissão em queda há algumas semanas.

Beto Preto, porém, destaca a importância da continuidade da campanha de vacinação. “A pandemia ainda não acabou. Tivemos redução de casos, de internamentos e de óbitos, mas tudo afiançado pela vacina. A vacina é nosso salvo conduto e é necessário fazer com que os paranaenses continuem chegando nas unidades de saúde”, explicou.

Entre terça e quarta-feira (30), a Sesa deve publicar resolução com orientações para o uso da máscara, como em ambientes onde há transmissão comprovada e hospitais.

Visitas hospitalares

A Sesa voltou a liberar as visitas hospitalares no Paraná. A mudança foi possível graças a queda no número de casos, óbitos e internamentos pela Covid-19 no Estado.