O Lar São Vicente de Paulo e a Escola de Samba Acadêmicos Capiau, ambos de Jacarezinho, realizarão a segunda edição da Feijoada com Samba- evento beneficente que objetiva angariar fundos para a casa de repouso.

O evento, que será realizado no dia 24 de novembro, domingo, na AABB de Jacarezinho, contará com uma diversidade de atrações musicais.

O convite já pode ser adquirido pelos promotores do evento pelo preço de R$50,00. Segundo o coordenador do Lar, Alfeu Junior, a expectativa é ampliar a ação que ocorreu em 2019 com muito sucesso.

“Em 2019, fizemos a primeira edição do evento e foi um sucesso. Fomos surpreendidos positivamente pela significativa participação da nossa comunidade, que aprovou não só a feijoada, mas também o samba.

Estamos trabalhando para ofertar, aos nossos apoiadores, um momento que une lazer e solidariedade. Será um momento de encontro para as famílias de Jacarezinho, que reverterá em benfeitorias para a nossa instituição”, afirma.

A diretora de eventos da Acadêmicos Capiau, Daiana Cris de Andrade, também comentou sobre a importância da Feijoada e as expectativas da agremiação para a realização do almoço. “O samba, por si só, é um ato solidário. Ninguém faz samba sozinho.

O samba é coletivo e nele há sempre um sentido de contribuir com o outro. E agora não é diferente. Nós, da Capiau, temos orgulho em contribuir com o Lar São Vicente de Paulo que faz um trabalho extraordinário para com as pessoas idosas.

Enquanto Escola de Samba, nosso trabalho vai além do carnaval”, salienta. Serviço Feijoada com Samba

Data: 24 de novembro Horário: 11h Local: AABB

Atrações: a serem divulgadas Valor: R$50,00

Telefones para contato: Secretaria do Lar São Vicente de Paulo- (43) 3525-0931 Sorveteria Eskimó- (43) 99169-5355