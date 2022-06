Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso pela Polícia Militar após agredir a filha, grávida de nove meses, durante uma invasão à casa da ex mulher. O caso aconteceu em Jacarezinho na noite de quarta-feira (22).

De acordo com informações fornecidas pela PM, a equipe foi acionada a uma ocorrência na Vila Setti após o agressor descumprir medida protetiva e invadir a casa da ex e agredindo a filha grávida com socos na barriga.

Com a polícia sendo acionada, o agressor fugiu, mas minutos depois foi localizado pelos PMs e reconhecido pelos seus familiares, sendo preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.