A Prefeitura Municipal de Jacarezinho recebeu nesta terça-feira (dia 21) uma máquina pá-carregadeira nova, adquirida com recursos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios – PAM, destinados pelo deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD) a Jacarezinho.

O valor do é de R$ 442.200,00, sendo R$ 400 mil de emenda do parlamentar, e R$ 42,2 mil da Prefeitura, a título de contrapartida. Desde 2007 a Prefeitura não adquiria uma máquina do tipo, e com o reforço a ideia é ampliar os serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Conservação Urbana.

“Estamos aguardando a entrega de uma nova retroescavadeira, também de emenda de autoria do deputado Romanelli, e outros equipamentos que vão auxiliar muito na execução de serviços, além de proporcionar economia com manutenção de equipamentos desgastados”, pontua o secretário Fabiano Possetti Neia. “Agradecemos ao deputado Romanelli, e ao prefeito Marcelo Palhares, que está se empenhando em renovar nosso parque de máquinas e assim oferecer condições para a melhoria de nossos serviços”, conclui Fabiano.