Na madrugada desta quarta-feira (04/03), por volta das 6h, equipes do Pelotão ROTAM do 2º Batalhão da Polícia Militar realizaram operação na zona rural de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, para cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados a diversos alvos investigados.

As equipes foram divididas para execução simultânea das ordens judiciais. Em uma das residências, após a tentativa de entrada mediante ordem verbal não atendida, foi necessário o arrombamento tático. Durante a ação, os policiais se depararam com o investigado armado, que apontava uma arma de fogo contra a equipe. Diante da ameaça iminente, foram empregados os protocolos institucionais de uso diferenciado da força.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou procedimentos de socorro, mas o óbito foi constatado no local. A arma utilizada pelo indivíduo, além de outros objetos, foi encaminhada à autoridade policial para continuidade das investigações.

A operação integra ações de combate a ilícitos na região de Jacarezinho e segue os trâmites legais de apuração e responsabilização.