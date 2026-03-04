Na madrugada desta quarta-feira (4), por volta das 6h, equipes da ROTAM realizaram o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na zona rural de Jacarezinho, no Assentamento Valmir Motta de Oliveira.

Durante as diligências no interior da residência, os policiais localizaram o morador e, em buscas, apreenderam um rifle calibre .22 da marca BRNO, uma espingarda calibre .40 sem marca aparente, 36 munições intactas calibre .22 da marca CBC, uma arma de pressão Rossi calibre 5,5mm, um recipiente com chumbos 5,5mm e a quantia de R$ 4.836,00 em espécie.

Diante da posse de arma de fogo e munições sem a devida comprovação de regularidade, foi constatada, em tese, a prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, o Estatuto do Desarmamento. O morador recebeu voz de prisão no local.

O detido foi encaminhado para exame de integridade física e, posteriormente, apresentado à Delegacia da Polícia Civil do Paraná para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e demais providências cabíveis.

As armas e munições foram apreendidas e permaneceram à disposição da autoridade policial.