As obras de revitalização da praça do Jardim São Luiz já começaram! Essa é uma das melhorias mais aguardadas pelos moradores e marca o início de um novo capítulo para a região.

Com um investimento superior a R$ 200 mil, a obra faz parte de um amplo programa de melhorias urbanas, viabilizado por recursos do Governo Federal em parceria com a Prefeitura. Ao todo, Jacarezinho está recebendo R$ 2,8 milhões em investimentos, sendo R$ 2,3 milhões do programa Itaipu Mais que Energia e R$ 529 mil de contrapartida municipal.

Além da nova praça, os recursos serão destinados à revitalização de nascentes, instalação de energia solar em escolas e no Hotel Municipal, construção de um biodigestor e a pavimentação da Estrada da Água Feia.

É mais qualidade de vida e progresso chegando para todos!