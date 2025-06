Na tarde desta terça-feira (3), por volta das 14h30, um acidente foi registrado no KM-21 da BR-369, trecho que liga os municípios de Andirá e Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná.

Segundo informações, o condutor de uma caminhonete Chevrolet S10 de cor branca, perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos, saiu da pista e foi parar em uma área de vegetação às margens da rodovia.

Apesar do susto, o motorista — morador de Cambará — não se feriu. Ele estava sozinho no veículo no momento do acidente.

Equipes de socorro da concessionária EPR, responsável pela administração da rodovia, prestaram atendimento no local, mas o condutor não precisou ser encaminhado ao hospital. A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente para registrar a ocorrência e organizar o trânsito.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.