A Biblioteca Cidadã Prof. Rodrigo Octávio, em Jacarezinho, passará por uma ampla reforma financiada com recursos de emenda parlamentar da vereadora Luciane Alves. O investimento, no valor de R$ 55 mil, será destinado à valorização da cultura e do turismo local.

O espaço, inaugurado em 2003 e que também guarda o acervo da tradicional Biblioteca Rui Barbosa, receberá sua primeira grande intervenção estrutural. Entre as melhorias previstas estão revisão da cobertura, pintura geral, modernização elétrica e requalificação dos ambientes internos e externos. O projeto contempla ainda a restauração do painel artístico de Jucelino Biagini e a criação de uma nova obra no interior da biblioteca, reforçando o caráter cultural do espaço.

Autoridades municipais destacaram a relevância da iniciativa. Para a vereadora Luciane Alves, o investimento representa um fortalecimento da educação e da identidade cultural da cidade. O prefeito Marcelo Palhares ressaltou que a obra tornará o equipamento mais acessível à população, enquanto o secretário de Cultura e Turismo, James Rios, enfatizou que a leitura depende de ambientes adequados e acolhedores.

Além da reforma, a Prefeitura elaborou um projeto de ampliação avaliado em R$ 1,2 milhão, atualmente em análise pelo Governo do Estado. A proposta prevê novos espaços, como sala de pesquisa, área de higienização do acervo, climatização e sala multiuso, ampliando a oferta de serviços e atividades culturais.

Com essas ações, a Biblioteca Cidadã se consolida como um polo de conhecimento, convivência e valorização da memória cultural de Jacarezinho.