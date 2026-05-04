Na noite de 3 de maio de 2026, a Polícia Militar do Paraná realizou uma operação de grande relevância em Pinhalão, resultando na apreensão de drogas e materiais utilizados para o tráfico. A ação ocorreu após monitoramento da Agência Local de Inteligência do 2º BPM, que vinha acompanhando denúncias sobre atividades ilícitas na Vila Guarani.

A abordagem ocorreu no estabelecimento comercial – Lanchonete, onde os policiais militares localizaram seis pedras de crack com um dos suspeitos. Questionado situação do tráfico, o indivíduo afirmou enterrado mais drogas num campo de futebol, nas proximidades, sendo encontradas mais 15 pedras de crack prontas para comercialização, além de cocaína e maconha.

As equipes também realizaram buscas na residência apontada como ponto de comercialização. No interior do imóvel, dentro de um cesto de roupas sujas, foram encontrados 457 gramas de crack divididos em nove porções volumosas, além de uma balança de precisão, materiais para embalagem, uma capa modular de colete balístico e valores em espécie.

Um indivíduo, 40 anos, foi preso e um menor, 17 anos, foi apreendido e foram encaminhados para Delegacia de Polícia local.