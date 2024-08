Para marcar o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizará a 2 ª CAMINHADA DE LUTA PELA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, o tema deste ano será: “Um novo olhar para a Inclusão Social”

Nessa segunda-feira, (19/08) os referenciados no serviço de abordagem social, e os trabalhadores do SUAS de Jacarezinho-PR irão se concentrar, no Alto da rua Paraná, às 9h, para caminhada até a Praça Rui Barbosa, onde ocorrerão algumas ações em prol das pessoas em situação de rua, tais como:

Atendimento de Cadastro Único, orientações sobre direitos e serviços socioassistenciais, Testes rápidos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, distribuição de pipoca e algodão doce, apresentação do projeto Maracatu e arrecadação de agasalhos em Parceria com a PROVOPAR.

Convidamos a população para participar conosco desta luta.

No dia 19 de agosto, vive-se o aniversário de uma tragédia que, dentre várias, tem a população em situação de rua do Brasil como vítima, o massacre da Praça da Sé, em São Paulo, acontecido em 2004. Durante o decorrer destes anos, essa tornou-se uma data não apenas de dor, mas também um símbolo de luta para a população de rua e todos aqueles que batalham em prol de seus direitos.

Comemora-se então o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, a fim de que, cada vez mais, consolidem-se conquistas às pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade, fortalecendo a divulgação dos serviços municipais para a pessoa em situação de rua, sem esquecer, que estas pessoas não estão nas ruas apenas no dia 19 de agosto, mas que precisam de visibilidade, escuta, amparo e assistência durante o ano todo.