A cidade de Jacarezinho acaba de ganhar uma nova opção para quem deseja viajar com economia, segurança e atendimento personalizado. Foi inaugurada oficialmente a MPH Trips, nova agência de viagens instalada no município com a proposta de oferecer passagens aéreas, hospedagens, pacotes turísticos e suporte completo aos clientes da região.

Localizada na Rua Padre Mello, nº 146, no Centro de Jacarezinho, a empresa chega ao mercado apostando em preços competitivos, atendimento humanizado e soluções completas para viagens nacionais e internacionais.

Segundo a empresa, o objetivo é aproximar os moradores das melhores oportunidades do turismo, oferecendo praticidade e economia em um único lugar.

“Seu próximo destino começa aqui” é o slogan que marca a chegada da MPH Trips, que já inicia suas atividades destacando o compromisso de entregar menor preço comprovado, além de atendimento personalizado do início ao fim da viagem.

Entre os serviços oferecidos pela agência estão:

Passagens aéreas nacionais e internacionais;

Hotéis e hospedagens;

Pacotes completos de viagem;

Atendimento especializado;

Cobertura de orçamentos;

Ofertas promocionais diárias.

Outro diferencial apresentado pela empresa é o grupo exclusivo de ofertas via WhatsApp, voltado especialmente para moradores de Jacarezinho e cidades da região. A iniciativa busca facilitar o acesso a promoções relâmpago e condições especiais para quem deseja viajar pagando menos.

A MPH Trips também reforça que trabalha com pesquisa e comparação de preços, garantindo opções mais acessíveis aos clientes. A proposta é unir economia, conforto e suporte completo, tornando a experiência de viagem mais segura e tranquila.

A chegada da nova empresa movimenta o setor turístico local e amplia as opções para consumidores que antes precisavam buscar serviços em outras cidades ou pela internet sem suporte presencial.

Serviço

MPH Trips

Rua Padre Mello, nº 146 — Centro — Jacarezinho/PR

WhatsApp: (44) 99933-3883

Instagram: @mph.trips

Com o lema “Viaje mais. Pague menos. Viva melhor.”, a MPH Trips inicia suas atividades buscando conquistar o público regional e fortalecer o turismo acessível em Jacarezinho e no Norte Pioneiro do Paraná.