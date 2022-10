Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As comemorações relativas ao Natal deste ano vêm com muitas novidades que prometem superar as já bem-sucedidas celebrações realizadas em 2021. O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), quer que a decoração e os eventos culturais programados atraiam turistas para a cidade e com isso o comércio seja incrementado, além do natural congraçamento das famílias na Praça Rui Barbosa e a promoção da alegria da criançada com o Papai Noel, que são a tônica da festividade.

Para que essa expectativa se concretize, a administração municipal está licitando a contratação de empresa especializada em serviços de instalação, locação, retirada de enfeites natalinos e apresentações artísticas para o Natal (Pregão n.° 128/2022). O valor a ser investido será maior que o investido em 2021, quando houve grande repercussão positiva na comunidade. O edital prevê também a locação de som e palco e a contratação de apresentações artísticas e serviços de segurança para atender o Natal de Luz 2022. A abertura da licitação está prevista para o dia 24 de outubro. Correndo tudo conforme o previsto, a inauguração da decoração deverá ocorrer no dia 28 de novembro.

A Prefeitura vai realizar também apresentações artísticas alusivas às comemorações da data maior do cristianismo. Serão quatro apresentações artísticas com história natalina com duração de 4 horas cada, com performances desenvolvidas com diferencial criativo que tragam valor emocional ao público. Deverá estar incluso no serviço sistema de som, iluminação, cenário com tema natalino, atores e dançarinos. Além disso, um caminhão de som decorado vai percorrer a cidade de com Papai Noel, durante dois dias, com disponibilização de ator caracterizado adequadamente de Papai Noel e demais personagens. Ao final da passeata e apresentações os atores deverão ficar disponíveis para fazer fotos com as crianças.

Haverá ainda uma iluminação especial no prédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com Laser Show, canhões de led na Catedral Diocesana e refletores na Prefeitura. Na rotatória das avenidas Getúlio Vargas e Manoel Ribas serão instalados quatro anjos com 3,2 metros de altura portando trumpete.

“Estamos iniciando a substituição da iluminação pública de toda a cidade, que ficará mais clara e mais alegre. Os enfeites darão um toque mágico que só o Natal proporciona, e por isso contamos com o nosso comércio para que capriche nas suas vitrines e fachadas e faça boas promoções para a população”, pontua o Prefeito. “Uma das nossas atribuições enquanto prefeito é tornar a vida das pessoas mais feliz. E nada melhor que o Natal para coroar um ano cheio de realizações”, enfatiza.

Praça Rui Barbosa

A decoração da Praça Rui Barbosa contará com árvore de Natal digital interativa, medindo 16 metros de altura, presépio com peças em tamanho real, caixas de presente iluminadas e um Túnel Iluminado Digital com 20 metros de comprimento. Haverá uma locomotiva do Noel, cenário tridimensional interativo “com acesso”, figura luminosa tridimensional com desenho na forma de gorro, bem como iluminação nas árvores existentes e uma máquina de neve.

As ruas da cidade receberão cerca de 470 enfeites luminosos tridimensionais, em formatos variados como guarda-chuva, bengala, sino, bola de natal, estrelas, Papai Noel, entre outras imagens.

O projeto da decoração do Natal de Luz foi elaborado pela Secretaria do Comércio, Indústria, Turismo e Serviços, cujo titular é Leandro de Azevedo Lima, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho – ACIJA, Departamento de Cultura, SESC/SENAC, entre outros colaboradores.

A ACIJA realizará o tradicional Show de Prêmios e está finalizando a agenda de atividades, sempre em harmonia com a Prefeitura. A previsão é que o comércio passe a ficar aberto até às 22 horas no dia 12 de dezembro.