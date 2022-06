Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Geraldo Silva.

Geraldo Silva: escritor e dramaturgo, bacharel em Letras/Literatura pela UENP, é um dos fundadores do Conjunto de Amadores de Teatro – CAT e presidente de várias gestões.

Fez parte de todas as diretorias. Foi o idealizador do prédio onde hoje se encontra o melhor teatro do Norte Pioneiro. Em 1970, inaugurou o Teatro de Arena. Escreveu, dirigiu e atuou nos shows “Jofre”, “O menino pródigo” “Helinho vem aí”, “A cidade se diverte”, “A branca de neve e os sete vereadores”, entre vários outros.

Em 2010, recebeu os títulos de Cidadão Honorário e Emérito de Jacarezinho. Escreveu e tomou parte, como ator principal, na revista musical “Maravilhas de Um Sonho”, criou programas e fôlderes para diversos salões de artes plásticas promovidos pelo CAT, foi coordenador local e ator coadjuvante do filme americano e brasileiro “Pão de Açúcar”.