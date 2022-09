Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Estão em fase adiantada e em andamento as obras de construção da nova Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), localizada em Jacarezinho, ao lado da Faculdade de Odontologia e nas imediações do Jardim Panorama.

A unidade terá aproximadamente 1.700 m² e está inserida no novo Campus de Jacarezinho, com valor investido de R$ 4 milhões, recursos estes da Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

Quando estiver funcionando, a nova clínica ampliará os atendimentos em 100%, ou seja, eles passarão dos atuais 1,5 mil pacientes por mês para cerca de 3,0 mil, provenientes de 43 municípios da região.

“A nova Clínica vai trazer modernidade e qualidade para a população da região, incluindo

novas áreas de atendimento, como cardiologia, pneumologia, inalação, neurologia, pediatria, ortopedia, hidroterapia, gerontologia e setor administrativo”, explica o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD). Para ele, “a Uenp é um patrimônio de Jacarezinho e da Região, e sempre terá nosso total apoio para planos de expansão e melhorias. O município está trabalhando para facilitar o acesso ao local, além de atuar junto ao governador Ratinho Júnior e dos nossos deputados estaduais e federais para consolidar a Universidade”.

Atualmente estão em andamento as obras de pavimentação do Jardim Panorama, e do trecho ligando aquele bairro ao Instituto Federal e às Clínicas de Odontologia e Fisioterapia da UENP. A previsão de conclusão destas obras é até o final de 2023. “São mais de R$ 8 milhões em investimentos em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL), que vão beneficiar não apenas os cerca de 2.500 moradores do Jardim Panorama, mas toda a comunidade que busca acesso às Clínicas”, finaliza o Prefeito.