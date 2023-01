Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Lei Orçamentária de Jacarezinho para 2023 deverá ultrapassar a marca de R$ 216 milhões. Inicialmente previsto em R$ 191 milhões, o valor foi elevado devido à inclusão de recursos para a construção do novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME), de pouco mais de R$ 23 milhões, e das contrapartidas que serão necessárias à obra. A alteração foi autorizada nesta quarta-feira (11), pela Câmara Municipal, em sessões extraordinárias.

As informações foram transmitidas às equipes das secretarias municipais, em reunião realizada pela manhã. Segundo o secretário de Planejamento, José Antonio Costa, a orientação do prefeito Marcelo Palhares(PSD) é para que seja dada atenção especial às emendas impositivas dos vereadores. “O Prefeito solicita que cada secretaria se planeje com antecedência para evitar o acúmulo de licitações no final do ano. Essas emendas terão que ser executadas este ano”, pontua Costa.

Outras ações das secretarias deverão ter um escalonamento durante o ano, para que não haja sobra de recursos. “Em 2023 observou-se que algumas secretarias tiveram superavit financeiro e orçamentário, o que não é recomendável. Com um planejamento bem feito, os recursos do ano devem ser utilizados dentro do exercício”, complementa o secretário.

A reunião dos representantes das secretarias marcou ainda o início do exercício orçamentário de 2023, que no jargão da Prefeitura é chamado de abertura do Orçamento. Somente após essa abertura é que despesas podem começar a ser empenhadas, ou processos licitatórios podem ser iniciados. Isso ocorre porque antes de iniciar o chamado exercício fiscal, as contas de 2022 devem estar finalizadas.

Além do secretário Costa e da equipe do Planejamento, Fernanda Scarabel e Francisco Aleixo, estiveram na reunião a vice-Prefeita, Patrícia Martoni, titular da secretaria da Educação, os secretários de Finanças, Sidnei Guarenghi, do Comércio, Indústria, Leandro Lima, e da Saúde, João Luccas Venturine. As demais secretarias enviaram representantes, que são servidores que atuam no controle dos respectivos orçamentos.