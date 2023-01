Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, de 26 anos, ficou gravemente ferida ao se jogar do terceiro andar do prédio onde morava, no bairro Tatuquara, em Curitiba, no início da tarde desta quarta-feira (11). Segundo os filhos da mulher, que presenciaram a cena, a vítima foi agredida pelo marido e se jogou em queda livre, em uma altura de cerca de 6 metros, para fugir do homem. O suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o homem teria visto mensagens no celular da esposa pela manhã, dando início a uma briga intensa. O homem confessou que deu dois tapas no rosto da esposa, que se desesperou e, para fugir do marido, se jogou da janela. A situação aconteceu na frente dos três filhos da vítima. O suspeito ficou no local e foi preso.

“Será conduzido para a delegacia da Mulher pela questão da Maria da Penha, foi informado até mesmo pelos filhos e pelos vizinhos que o mesmo já vinha agredindo e ameaçando a esposa. Durante uma briga, ele assumiu ter efetuado duas agressões, dois tapas no rosto dela, e diante disso ela se jogou do terceiro andar do prédio, está com lesões graves”, descreveu o tenente da Polícia Militar que atendeu a ocorrência.

A mulher foi atendida pela ambulância do Siate, com ferimentos gravíssimos, e encaminhada para o Hospital do Trabalhador. O caso aconteceu em um prédio da Estrada Delegado Bruno de Almeida.

Vizinhos relataram que as brigas do casal eram constantes. Ainda, contaram que, durante a discussão desta quarta-feira, o homem falou que iria pegar uma tesoura para cortar o cabelo da esposa antes de dar tapas no rosto dela.

“Direto ele bate nela, hoje ele bateu um monte nela, e daí quando fui ver na janela ela estava caindo, despencando. Diz ele que ela se jogou, mas do terceiro andar… Ele falou que ela se jogou, se machucou, quebrou as costelas, tudo. […] Quando a gente foi ver lá no chão ela estava toda machucada, toda roxa, ele bateu nela, a gente escutou pancadão, a gente escutou gritaria, direto ele faz isso. A confusão é direto, eles brigam, separam”, contou um vizinho.