As obras de pavimentação do Jardim Europa, na região central de Jacarezinho, foram iniciadas nesta semana com os levantamentos topográficos necessários à implantação das redes de galerias pluviais. Devido às características do projeto, que contará com três dissipadores de energia das águas dessas galerias, a empresa contratada pela Prefeitura, R. Bek Engenharia, de Londrina, dividirá as obras em três etapas e concluirá cada uma delas separadamente. O usual tem sido a conclusão de todas as galerias pluviais para que só então sejam pavimentadas as ruas, como vem sendo feito no Jardim Panorama.

Segundo o prefeito Marcelo Palhares (PSD), as três etapas já foram licitadas e contratadas. “Essa mesma empresa foi vencedora da licitação da Avenida Manoel Pereira Garrido Filho, que é a avenida que liga a Rodoviária Nova ao Centro de Eventos”, explica. “Nós vamos pavimentar primeiro o Jardim Europa, e em seguida a Avenida. Esperamos que as duas obras estejam concluídas dentro do prazo contratual”, anseia o Prefeito de Jacarezinho.

No total, as obras – Jardim Europa e Avenida – custarão em torno de R$ 11,3 milhões, onde serão implantadas as infraestruturas completas como galerias pluviais, meios-fios com sarjetas, pavimentação asfáltica e sinalização de trânsito.

A secretária municipal do Desenvolvimento Urbano, Suellen Rosseto, explica que a empresa começará a mobilizar o maquinário esta semana. “É possível que ocorram alguns pequenos atrasos, mas queremos tranquilizar a população de que tudo será feito para que as obras sejam implantadas com rapidez e qualidade. As características do projeto permitem e a empresa tem a qualificação para os serviços. Além disso, como se trata de financiamento, os recursos não dependem de liberações demoradas, a celeridade é maior do que em relação a convênios ou contratos com os governos”, esclarece.

Avenida

A Avenida Manoel Garrido Pereira Filho terá cerca de 1, 4 mil metros de extensão, e ligará a Rodoviária Nova ao Centro de Eventos. Como os recursos disponíveis não foram suficientes para que toda a extensão tivesse as duas pistas pavimentadas, cerca de 550 metros terão uma pista. A Avenida terá três rotatórias e passará em frente ao lago de contenção do Ribeirão Ourinho. “Para este ano não dará tempo, mas em 2024 o acesso à Fetexas será por essa Avenida, proporcionando muito mais segurança a motoristas e pedestres. É importante lembrar que estamos promovendo mais eventos naquele espaço, e o trânsito não precisará mais se utilizar das rodovias”, pontua Palhares.

Jardim Panorama

O prefeito Marcelo Palhares destacou também o andamento das obras para a pavimentação do Jardim Panorama. Como se trata de um bairro residencial os moradores têm sofrido com a realização dos serviços preliminares, que prejudicam o trânsito de veículos e pedestres. Quando chove a lama atrapalha e com tempo bom é a poeira que incomoda, sem contar o barulho de máquinas.

Para se ter uma ideia da dimensão do projeto, estão sendo implantados quase 3,7 km de manilhas. São 1.550 metros de tubulação com 40 cm de diâmetro, 233 metros com 50 cm, 473 metros com 60 cm, 630 metros com 80 cm, 115 metros com 1,2 m e 643 metros com tubos de 1,5 m de diâmetro.

“São praticamente 50 mil m² de asfalto, e o mais importante é que obtivemos a maior parte dos recursos a fundo perdido, junto ao governo Ratinho Junior. Conseguimos uma licitação bem sucedida, ao contrário de outras que têm sido desertas, e a empresa contratada é aqui de Jacarezinho, ou seja, gera empregos e a receita fica aqui, fomentando a economia do município. Vamos ao bairro conversar com os moradores e explicar a situação das obras que, se Deus quiser, estarão concluídas antes do próximo Natal”.

Ruas a serem pavimentadas no Jardim Europa

Rua José Pereira

Extensão: 30,81 m

Área Pavimentada: 150,97 m²

Rua Silvio Trevisan

Extensão: 291,75 m

Área Pavimentada: 2.189,6 m²

Rua Jofre Elias

Extensão: 196,11 m

Área Pavimentada: 1.470,83 m²

Rotatória Oeste

Extensão: 70,38 m

Área Pavimentada: 531,16 m²

Rua Natal Ferrari

Extensão: 382,29 m

Área Pavimentada: 2.924,92 m²

Rua Antônio Carlos de Aguiar Teixeira

Extensão: 502,81 m

Área Pavimentada: 3.893,18 m²

Rua Dr. Gladstone Drummond

Extensão: 711,47 m

Área Pavimentada: 4.666,67 m²

Rua Paul Percy Harris

Extensão: 772,10 m

Área Pavimentada: 5.611,63 m²

Avenida José Rossi

Extensão: 944,10 m

Área Pavimentada: 5.356,15 m²

Rua Alfredo G. Oliveira Junior

Extensão: 65 m

Área Pavimentada: 490,80 m²

Travessa Tertuliano Ribeiro

Extensão: 25,5 m

Área Pavimentada: 305,22 m²

Rua Renato Costa Lima

Extensão: 371,23 m

Área Pavimentada: 2.927,60 m²

Rua Projetada A

Extensão: 24,35 m

Área Pavimentada: 170,47 m²

Rua Projetada B

Extensão: 119,65 m

Área Pavimentada: 897,38 m²

Rua Professor Silvestre Marques

Extensão: 207,14 m

Área Pavimentada: 1.625,31 m²

Rua Halim Spiridon Saad

Extensão: 142,83 m

Área Pavimentada: 1.065,24 m²

Rua Prefeito Aníbal Brasil

Extensão: 27,95 m

Área Pavimentada: 195,65 m²

Estrada da Barragem

Extensão: 32,87 m

Área Pavimentada: 248,17 m²

Total: 34.721,00 m²

***

Avenida Manoel Garrido

Extensão: 1.953,57 m de asfalto

Área Pavimentada: 17.216,93 m²