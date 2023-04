Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da equipe da Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal, prendeu, na manhã desta quarta-feira (26), um homem de 33 anos. A ação ocorreu no bairro Jardim Esplanada. Contra ele, a Justiça da comarca expediu ordem de detenção em virtude da ação penal ter sido julgada procedente pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável. Detalhes do processo não podem ser divulgados por estar acobertado por segredo de justiça. O acusado foi considerado inimputável, motivo pelo qual foi encaminhado para cumprir a sanção penal (medida de segurança) em Hospital de Custódia no município de Londrina.