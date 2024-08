Na manhã desta quarta-feira, dia 14, a Polícia Civil de Jacarezinho realizou uma operação de busca e apreensão no bairro Panorama. Durante a ação, os agentes localizaram um revólver calibre 38 com seis munições escondido sob um travesseiro no sofá da sala.

O suspeito, um homem de 29 anos, foi detido e encaminhado à delegacia por posse/porte ilegal de arma de fogo.

O morador da residência alegou que o revólver pertencia a um amigo, mas as evidências indicam o contrário, já que a arma foi encontrada junto com outros pertences pessoais dele no sofá.

O suspeito foi levado ao pronto-socorro para atestar sua integridade física, conforme os procedimentos padrão, e, em seguida, encaminhado à delegacia para responder pelo crime.

Essa apreensão reforça os esforços da Polícia Civil em combater a criminalidade e a circulação de armas ilegais na região.

As autoridades continuam empenhadas em garantir a segurança da população de Jacarezinho, atuando de forma eficaz nas investigações e operações de cumprimento de mandados.