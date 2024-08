Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira (15), em Apiacás, zona rural do Mato Grosso, a 1.005 km de Cuiabá

Conforme o site RD News, o avião decolou de um pesqueiro e caiu por volta das 5h, próximo a uma fazenda na divisa do Mato Grosso com o Pará.

Além disso, o portal mato grossense levantou que estavam na aeronave um empresário, dois netos, o gerente de uma fazenda e o piloto.

A aeronave explodiu durante a queda. Os investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) já foram acionados no local do acidente.

Vídeo mostra o avião de pequeno porte que caiu no Mato Grosso:

https://www.instagram.com/reel/C-ssjYnO5EC/?igsh=ZGlqbzczbnNiZHFp