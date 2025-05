Em ação contundente e pautada por criteriosa apuração técnico-jurídica, a Polícia Civil do Paraná, por intermédio da 12.ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, cumpriu na manhã desta quarta-feira (21) um mandado de prisão preventiva expedido contra um homem de 30 anos, investigado por múltiplos furtos qualificados ocorridos em escritórios de advocacia da cidade.

A medida cautelar, solicitada pelo delegado-adjunto Dr. Tristão Antonio Borborema de Carvalho e deferida pelo Poder Judiciário, foi executada no bairro Vila Setti pelos agentes de polícia judiciária Scylla Cesar Peixoto Neto e Roberto de Oliveira Júnior. O suspeito foi localizado homiziado na residência de uma mulher de 45 anos, onde também foram apreendidos objetos que haviam sido subtraídos das vítimas, entre eles uma cafeteira e um ventilador, posteriormente reconhecidos e formalmente restituídos às legítimas proprietárias.

A investigação teve início após o registro de dois boletins de ocorrência que noticiavam arrombamentos e furtos a escritórios situados na Rua Dom Fernando Taddey, sendo levados celulares, equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos. As diligências foram realizadas em data anterior, motivadas por informações anônimas recebidas por canais institucionais, as quais apontaram o paradeiro do suspeito e a localização dos objetos furtados. Com autorização da residente, os policiais procederam à entrada no imóvel e constataram a veracidade das denúncias.