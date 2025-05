O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a declarar publicamente que pretende disputar a Presidência da República em 2026, apesar de estar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A fala, originalmente feita em março durante um evento em São Paulo, foi republicada nesta quarta-feira (21) pelo próprio Bolsonaro em sua conta na plataforma X (antigo Twitter).

Na gravação, Bolsonaro diz que será candidato, assim como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deve buscar a reeleição. “Nós dois seremos candidatos ano que vem. O Tarcísio para reeleição e eu para presidente”, afirmou. Ele também contestou a decisão do TSE que o tornou inelegível até 2030, dizendo: “Qual foi o crime que eu cometi? Me reunir com embaixadores?”

Durante a gravação, Bolsonaro também fez críticas ao que chama de “lawfare” — termo usado para descrever perseguição política via judicial — e chegou a comparar a situação do Brasil com a da Romênia, onde, segundo ele, um candidato de direita foi retirado da disputa eleitoral. Ele também questionou: “Estamos no ritmo da Venezuela?”

As declarações foram feitas durante visita ao Salão Nacional e Internacional das Motopeças, na zona norte da capital paulista. Bolsonaro estava acompanhado do governador Tarcísio de Freitas e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No local, ele visitou estandes, experimentou um capacete de grafeno — produzido por empresa que fundou com o filho em 2024 — e elogiou o governador paulista, seu ex-ministro da Infraestrutura e aliado político.

A inelegibilidade de Bolsonaro foi determinada em junho de 2023, com decisão da maioria dos ministros do TSE. O ex-presidente foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, por conta da reunião realizada com embaixadores, em julho de 2022, na qual questionou sem provas a segurança das urnas eletrônicas.