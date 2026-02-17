Uma ação da equipe de Operações com Cães do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de um suspeito por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (17), em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que uma residência estaria sendo utilizada para o comércio de entorpecentes e que poderia haver arma de fogo no local. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço indicado. A moradora do imóvel foi informada sobre a situação e autorizou a entrada da equipe para averiguação.

Durante a abordagem, um homem foi identificado no interior da casa. Com o apoio do cão de detecção de drogas e armas, K9 Thor, os policiais realizaram buscas no imóvel. O animal indicou a presença de substância suspeita no madeiramento do telhado. No ponto indicado, foi encontrado um invólucro plástico contendo 24 porções de substância análoga à cocaína, já fracionadas e embaladas para comercialização, totalizando cerca de 20 gramas.

Além da droga, foram apreendidas quatro balanças de precisão e dois aparelhos celulares. Segundo os policiais, o abordado não soube informar a procedência dos objetos, o que levantou suspeitas quanto à origem ilícita.

O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/2006. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.